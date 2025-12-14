Директор Института археологии РАН призвал запретить торговлю древностями в интернете

«Проблема сохранения археологического наследия или, говоря простым языком — противодействие его разграблению — не теряет своей актуальности. Где-то мы побеждаем, но чаще проигрываем в этом сражении, и очевидно, что нам нужны новые подходы. К примеру, нам давно пора запретить торговлю древностями в интернете. Не понятно, почему это до сих пор не произошло, учитывая то, что основная часть незаконного оборота древностями проходит через интернет», — заявил Макаров.