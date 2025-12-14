В Ростове осудили водителя, из-за которого пострадал маленький ребенок

В июне 2025 года 24-летний водитель ехал на своем автомобиле по улице Левобережной. Он двигался по велосипедной дорожке со скоростью не менее 103 км/ч. Несмотря на знак «Уступи дорогу» парень продолжил движение и врезался в автомобиль «JAECOO J7». В итоге годовалый ребенок, находившийся во втором автомобиле, получил тяжелые травмы. А виновник ДТП скрылся с места аварии.