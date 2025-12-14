Ричмонд
В Ростове осудили водителя, из-за которого пострадал маленький ребенок

В Кировском районном суде вынесли приговор виновнику аварии, который скрылся с места ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом говорится на сайте Кировского районного суда.

В июне 2025 года 24-летний водитель ехал на своем автомобиле по улице Левобережной. Он двигался по велосипедной дорожке со скоростью не менее 103 км/ч. Несмотря на знак «Уступи дорогу» парень продолжил движение и врезался в автомобиль «JAECOO J7». В итоге годовалый ребенок, находившийся во втором автомобиле, получил тяжелые травмы. А виновник ДТП скрылся с места аварии.

Полицейские вычислили и задержали водителя. Он был признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, которые повлекли тяжкий вред здоровью человека. Суд приговорил его к трем годам в колонии поселении с лишением права водить транспортные средства 2 года 6 месяцев.

