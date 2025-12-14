В Башкирии похоронят погибшего в январе на СВО Артура Камалетдинова

В СВО погиб 52-летний Артур Камалетдинов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Белорецкого района.
По предоставленным данным, до СВО он работал в железнодорожном цехе слесарем. На СВО пошел добровольцем в 2022 году, потом его комиссовали по достижению 50 лет, в 2024 оду он вернулся на СВО снова, заключив новый контракт. Погиб Камалетдинов в январе 2025 года.
— По словам близких, Артур Радикович был добрым и отзывчивым человеком. Любил и заботился о своей семье. Помогал сыну строить дом, а маме ухаживать за садом, был на все руки мастером, — отметили в муниципалитете.
Прощание с погибшим пройдет 15 декабря в 11:30 в Аллее героев в Белорецке.