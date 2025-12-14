В Ростовской области ветер повредил 32-метровую опору ЛЭП

Сильный ветер нарушил работу энергосистемы в городах и районах Ростовской области. Как сообщили в «Россети Юг», в отдельных районах он повалил даже железобетонные опоры линий электропередачи.
Самая сложная ситуация сложилась в Октябрьском районе, рядом с рабочим поселком Каменоломни. Специалистам пришлось демонтировать 32-метровую промежуточную опору и устанавливать новую. На месте работали сводные бригады по ремонту высоковольтных линий, была задействована специальная крупногабаритная техника.
Всего из-за последствий стихии было нарушено энергоснабжение в 18 муниципалитетах. В аварийно восстановительных работах участвовали 123 бригады, 366 специалистов, 151 единица техники.
