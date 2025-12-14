МЧС призвало при покупке гирлянд обращать внимание на сертификат соответствия

Такие гирлянды относятся к низковольтному оборудованию и подпадают под действие технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Это значит, что гирлянды должны иметь подтверждение соответствия — сертификат. Информация о нем обычно указана на упаковке или в инструкции.