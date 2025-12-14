«Я тебя ненавижу, тварь»: В Уфе мамаша избила сына в подъезде дома за упавшее пиво

Инцидент произошёл вечером 13 декабря в микрорайоне Инорс. На записи видно, как женщина, возвращаясь с пятилетним сыном с прогулки, сначала кричит на него и бьёт, а после того, как мальчик случайно уронил её сумку, из которой выпала бутылка пива, начинает его избивать по голове.
В Уфе мать избила сына из-за упавшего пива. Видео © Telegram / Baza.
«Я тебя ненавижу, тварь, попробуй только пикни», — кричала озверевшая мамаша на ребёнка.
Ранее Life.ru писал о возбуждении уголовного дела в отношении жителя подмосковных Химок, мужчина нанёс своей несовершеннолетней дочери несколько ударов по лицу магазине. Дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, а сам инцидент, зафиксирован камерами наблюдения.
