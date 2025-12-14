«Я тебя ненавижу, тварь»: В Уфе мамаша избила сына в подъезде дома за упавшее пиво

Инцидент произошёл вечером 13 декабря в микрорайоне Инорс. На записи видно, как женщина, возвращаясь с пятилетним сыном с прогулки, сначала кричит на него и бьёт, а после того, как мальчик случайно уронил её сумку, из которой выпала бутылка пива, начинает его избивать по голове.