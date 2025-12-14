Массовое убийство в Одессе: Американский школьник расстрелял родственников своей бывшей девушки

В городе Одесса американского штата Техас 15-летний подросток совершил массовое убийство, застрелив мать, брата и сестру своей бывшей девушки в их доме. Об этом сообщил телеканал CBS News.
В публикации отметили, что нападавший успел скрыться с места преступления. Однако уже через 40 минут злоумышленник был задержан полицией. Предварительно установлено, что сначала ученик намеревался напасть на бывшую подругу у школы, а после отправился к ней домой.
Телеканал уточнил, что в результате погибли 39-летняя мать девушки Джессика Родригес, ее девятилетний сын и 13-летняя дочь. Полиция не раскрывала мотива преступления.
Как писал сайт KP.RU, ранее в США 14-летний подросток убил свою семью после того, как узнал тайну матери. Все члены семьи были найдены застреленными в голову в их кроватях. Подросток объяснил совершение преступления тем, что ему надоели постоянные ссоры.