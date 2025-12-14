Кадыров дал наказ жителям Чечни, как вести себя с туристами в регионе

Рамзан Кадыров проводил прямую линию с жителям 14 декабря.
Жителям Чечни не стоит уделять повышенное внимание вешнему виду приезжающих туристов. Такой совет чеченцам дал глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии. По его словам, гостям не должны создавать лишние препятствия из ‑за стиля одежды или внешности, пока они соблюдают местные правила поведения.
«Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем. А так, если они ведут себя слишком вызывающее, то можно им просто объяснить, что так у нас не принято», — сказал Кадыров.
Ранее глава правительства Чеченской Республики Магомед Даудов сообщал, что туристический поток в регион по итогам 2024 года достиг 500 тысяч человек. По сравнению с 2023 годом число гостей выросло на 27,5%. Власти республики связывают интерес к Чечне с развитием внутреннего туризма в России и ожидают дальнейшего роста числа гостей. На этом фоне обращения руководства региона к жителям о бережном отношении к туристам приобретают особую актуальность.
Также на прямой линии Кадыров признался, что сыт по горло властью. Но он готов переизбираться в 2026 году, если его попросит президент РФ Владимир Путин.