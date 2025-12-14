«Звезды в джунглях» 14 декабря: кто прошел в полуфинал шоу

Михаил Галустян и Ольга Бузова — ведущие проекта.
14 декабря на канале ТНТ вышел 12-й выпуск проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон». В этот раз под ударом оказался Аристарх Венес, которого обвинили в грубом отношении к девушкам. Также определились полуфиналисты шоу. О том, кто покинул проект в этот раз , — в материале URA.RU.
Правила шоу «Звезды в джунглях 2».
По условиям шоу музыканты, актеры и блогеры отправляются на тропический остров, где им предстоит жить в экстремальных условиях. Они ежедневно выполняют сложные и рискованные задания, а также обеспечивают себя пропитанием и борются за главный приз.
Размер итогового выигрыша будет зависеть от общего количества монет, которые участники сумеют накопить за время пребывания в проекте. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Кто выбыл в 11 выпуске шоу «Звезды в джунглях 2».
В прошлом выпуске шоу «Звезды в джунглях» проект покинула Ася Резник. В испытании на вылет она сразилась с Анной Цукановой-Котт, которая уже трижды была в номинации. Каждый раз Анне удавалось победить соперника и остаться в шоу. Это испытание оказалось одним из самых сложных и затяжных за весь сезон.
По условиям конкурса участницы должны были, находясь на шатких качелях, одной рукой сохранять равновесие, а другой — переносить элементы и возводить многоуровневую башню. Выполнение задания потребовало от них не только высокой координации движений, но и предельной концентрации. Цуканова-Котт снова выиграла и осталась в игре.
Кто участвует в шоу «Звезды в джунглях 2».
К этому выпуску в шоу остались:
Ирина Пинчук, Аристарх Венес, Екатерина Шкуро, Ренат Мухамбаев, Андрей Минин, Анна Цуканова-Котт Ramil" (Рамиль Алимов).
Испытание за монеты.
Екатерина Шкуро первая вышла в полуфинал.
Добывать монеты в этот раз отправились Рамиль Алимов, Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро. Участников разместили в индивидуальных клетках, установленных ярусами одна над другой: в верхнем отсеке, где находился Пинчук, были помещены крабы, в среднем, где находился Рамиль Алимов, — игуаны и змеи, а в нижнем, где была Шкуро, — только змеи.
Перед игроками стояла задача — провести по трехуровневому лабиринту сверху вниз семь монет. На выполнение задания отводилось 20 минут. Наиболее сильный стресс из ‑за присутствия животных испытал Рамиль Алимов, так как его пыталась укусить игуана. Впервые в этом сезоне участникам удалось получить максимальный выигрыш — семь монет, что эквивалентно 1,4 млн рублей. После завершения испытания «добытчики» сразу отправились в магазин за продуктами, где взяли курицу и два блюда от шефа.
Испытание за иммунитет.
В испытании приняли участие все оставшиеся участники проекта. По условиям задания они должны были, набирая воду ртом из тазов, переливать ее в колбу того игрока, который, по их мнению, ни в коем случае не должен получить иммунитет. Участник выбывал из состязания в тот момент, когда шарик, лежавший на дне его колбы, всплывал вместе с водой, поднимался вверх и затем выпадал наружу.
В начале испытания основная масса игроков целенаправленно наполняла колбу Аристарха Венеса. Такое единодушие заметно его задело, однако повлиять на ситуацию он не смог, оказавшись фактически в положении «один против всех». Первым из борьбы выбыл Аристарх. В финале же последним шарик остался в колбе Екатерины Шкуро. Именно ей достался иммунитет, и она стала первой участницей полуфинала текущего сезона.
Церемония голосования.
Аристарха Венеса отправили на испытание на вылет.
Вечером прошла церемония голосования. Участники активно обсуждали поведение Аристарха Венеса, обвинив его в грубом отношении к девушкам. В итоге звезды проголосовали за отправку на финальное испытание на вылет против Велеса и Рената Мухамбаева.
Дополнительное испытание за монеты.
Во время дополнительного испытания на получение монет участникам предстояло с помощью чихания провести шарик по желобу от одного конца до другого так, чтобы он в итоге оказался в корзине. На задание отводилось 5 минут, при этом каждый из участников обязан был прокатить по одному шарику.
В качестве средств для провокации чихания им выдали черный перец и тростинки, закрепленные на соломенной шляпе. Значительная часть отведенного времени ушла на попытки заставить себя чихнуть. В результате лимит оказался исчерпан на ходе Венесы, и на попытку Цукановой-Котт времени уже не осталось. В качестве утешительного приза рейнджер вручил участникам одну монету.
Кто выбыл из шоу «Звезды в джунглях» в 12 выпуске.
Днем Аристарх Венес и Ренат Мухамбаев прошли очередное испытание, которое было организовано на воде. Они разместились на незафиксированном полукруглом бревне и должны были сбить друг друга в воду, используя мешки, которые держали в руках. Противостояние велось до четырех побед одного из соперников.
Ключевым стал шестой раунд. Соперники длительное время ожидали подходящего момента для решающего удара. Мухамбаев начал терять равновесие, когда Галустян отвлек его разговором. Венес попытался воспользоваться ситуацией и перешел в атаку, однако сам не удержался на бревне и упал в воду.
В результате, с итоговым счетом 4:2, победу одержал Ренат Мухамбаев. Аристарх Венес покинул проект.