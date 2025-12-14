«Звезды в джунглях» 14 декабря: кто прошел в полуфинал шоу

В испытании приняли участие все оставшиеся участники проекта. По условиям задания они должны были, набирая воду ртом из тазов, переливать ее в колбу того игрока, который, по их мнению, ни в коем случае не должен получить иммунитет. Участник выбывал из состязания в тот момент, когда шарик, лежавший на дне его колбы, всплывал вместе с водой, поднимался вверх и затем выпадал наружу.