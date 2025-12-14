Ричмонд
Челябинск стал культурной столицей России. Видео

Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года». Итоги федерального конкурса подведены в Москве 14 декабря. Челябинск одержал общую победу. По итогам народного голосования лидером стал Новосибирск.

В Челябинске на Кировке установили временную стелу с обратным отчетом.

«Мы культурная столица 2027 года! Всех с победой! Спасибо всем, кто нас поддерживал!», — такую эмоциональную запись выложил в своем telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

Культурную столицу ежегодно выбирают из административных центров и городов с населением более 200 тысяч человек. Город-победитель становится местом для проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба, что поможет привлечь туристов и инвесторов.