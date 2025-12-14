Наши граждане работают больше, чем в Европе, но меньше, чем в странах Азии и Африки: Хоть в чем-то Молдова обогнала ЕС

Молдова заняла 120-е место в мировом рейтинге по средней продолжительности рабочей недели — 37 часов. Рейтинг составлен Visual Capitalist на основе данных World Population Review.
Молдова заняла 120-е место в мировом рейтинге по средней продолжительности рабочей недели. Фото: соцсети.
В среднем по миру рабочая неделя составляет 38,7 часа. Молдова расположилась между Грузией и Гуамом: жители страны работают больше, чем в западных государствах, но меньше, чем в большинстве стран Азии и Африки.
