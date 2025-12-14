Пережил холокост, но погиб от пули, закрывая собой жену: жертвой теракта на пляже в Сиднее стал русскоговорящий одессит

Переживший холокост русскоговорящий мужчина Александр Клейтман погиб в ходе теракта на пляже в Сиднее. Он закрыл собой жену. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на знакомых семьи.
«Они прожили вместе 50 лет. Ей удалось спастись, пули попали в мужа. Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в Холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии. Он закрыл ее собой от бандитов с винтовками»", — приводятся слова близких.
По данным издания, мужчина родился в Одессе. В 1941 году его семье удалось эвакуироваться. Детство он провел в Кемеровской области, затем переехал во Львов. После развала СССР Лариса и Александр Клейтман эмигрировали в Австралию.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что россиянка пострадала во время теракта на пляже Сиднея. Девушка получила ранение в руку во время нападения террористов. По словам знакомых пострадавшей, она приехала на пляж, где праздновали первый день Хануки. Там было много евреев, много русскоговорящих.
Напомним, на пляже в Сиднее в результате стрельбы 14 декабря погибли 12 человек.