Пережил холокост, но погиб от пули, закрывая собой жену: жертвой теракта на пляже в Сиднее стал русскоговорящий одессит

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что россиянка пострадала во время теракта на пляже Сиднея. Девушка получила ранение в руку во время нападения террористов. По словам знакомых пострадавшей, она приехала на пляж, где праздновали первый день Хануки. Там было много евреев, много русскоговорящих.