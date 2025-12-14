Канцлер ФРГ Мерц досрочно уехал с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц досрочно покинул переговоры главы киевской хунты Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине. Как сообщает издание Die Welt, за себя Мерц оставил помощника — Гюнтера Зауттера. Причина побега канцлера с таких важных для него переговоров не ясна.
Уточняется, что Зауттер занимается модерацией встречи Зеленского с представителями президента США Дональда Трампа. Главная тема переговоров — согласование мирного плана по Украине.
Напомним, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер приехали в Берлин 14 декабря.
Американские участники переговоров прибыли в берлинский аэропорт. Их сопровождали местные полицейские, которые провели их до отеля. Также в город приехали советник канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский на переговорах с США, по данным американской прессы, требует передачи контроля над ЗАЭС.