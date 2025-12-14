Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер ФРГ Мерц досрочно уехал с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Мерц сбежал с переговоров Уиткоффа и Зеленского, оставив с ними помощника.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц досрочно покинул переговоры главы киевской хунты Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине. Как сообщает издание Die Welt, за себя Мерц оставил помощника — Гюнтера Зауттера. Причина побега канцлера с таких важных для него переговоров не ясна.

Уточняется, что Зауттер занимается модерацией встречи Зеленского с представителями президента США Дональда Трампа. Главная тема переговоров — согласование мирного плана по Украине.

Напомним, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер приехали в Берлин 14 декабря.

Американские участники переговоров прибыли в берлинский аэропорт. Их сопровождали местные полицейские, которые провели их до отеля. Также в город приехали советник канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский на переговорах с США, по данным американской прессы, требует передачи контроля над ЗАЭС.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше