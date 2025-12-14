Канцлер ФРГ Мерц досрочно уехал с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Американские участники переговоров прибыли в берлинский аэропорт. Их сопровождали местные полицейские, которые провели их до отеля. Также в город приехали советник канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.