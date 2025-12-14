Сирийские силовики начали операцию против ИГ в районе Пальмиры

Подразделения сирийской службы безопасности начали антитеррористическую операцию против запрещённой в России группировки ИГ* в районе Пальмиры. Об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.
«В районе Пальмиры начата операция против ИГ силами безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее, в субботу, после нападения боевиков на совместную группу силовиков, американские военные совместно с сирийскими спецслужбами провели в Пальмире двухчасовой рейд, в ходе которого задержали подозреваемых. Над городом работала авиация США, применившая осветительные бомбы для обеспечения операции.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил «очень серьёзными» ответными действиями.
* Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.