Экс-замдиректора Русского музея Петрова умерла после тяжёлой болезни

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на 77-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Мария Байер (Шор). Актриса создала на его сцене яркие образы в спектаклях «Не боюсь Вирджинии Вульф», «Поминальная молитва» и многих других, за что была удостоена Премии главы города и любви зрителей. Коллеги, в том числе Свердловское отделение Союза театральных деятелей России, выразили соболезнования, отметив её профессионализм, преданность искусству и талант наставника, передававшего опыт молодым артистам.