Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замдиректора Русского музея Петрова умерла после тяжёлой болезни

На 80-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась выдающийся искусствовед, бывший заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Источник: Life.ru

В официальном сообщении её называют заслуженным деятелем искусств РФ, кандидатом искусствоведения и членом-корреспондентом Российской академии художеств. Петрова работала в Русском музее с 1966 года, курировала множество знаковых выставок, а в последние годы организовала первую выставку русского авангарда из собрания музея в Китае и стала куратором выставки Марка Шагала в Пушкинском музее.

«Коллектив Русского музея скорбит вместе с родными и близкими Евгении Николаевны», — говорится в некрологе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на 77-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Мария Байер (Шор). Актриса создала на его сцене яркие образы в спектаклях «Не боюсь Вирджинии Вульф», «Поминальная молитва» и многих других, за что была удостоена Премии главы города и любви зрителей. Коллеги, в том числе Свердловское отделение Союза театральных деятелей России, выразили соболезнования, отметив её профессионализм, преданность искусству и талант наставника, передававшего опыт молодым артистам.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.