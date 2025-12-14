Орбан допустил, что Рютте потеряет пост генсека НАТО после угроз в адрес России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что Марк Рютте, генсек НАТО, сможет сохранить свою должность после заявлений о войне с Россией. Орбан считает, что Европа и Америка сейчас по-разному смотрят на ситуацию на Украине, и Рютте мешает переговорам.
«Слова Марка Рютте вызывают тревогу, потому что, помимо напоминания об ужасах войны прошлого, они также противоречат тому, что говорят американцы. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?» — сказал Орбан в интервью порталу Mandiner.
Орбан добавил в этой связи, что в НАТО сейчас сложилась крайне необычная ситуация, какой не бывало прежде. А именно — Евросоюз хочет воевать, стремится к мировому конфликту, а Америка пытается добиться мира.
Напомним, что на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Рютте призвал европейские страны больше тратить на оборону, чтобы быть готовыми к «войне с русскими». Он также предложил странам НАТО начать думать как военные, утверждая, будто бы после Украины Россия займется странами Запада.
Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал воинственные высказывания Рютте, назвав их безответственными.