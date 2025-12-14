Фонд Кадырова направил на нужды бойцов СВО более 42 млрд рублей

Региональный общественный фонд им. первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова в текущем году направил на нужды бойцов спецоперации на Украине более 42 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель регионального правительства Магомед Даудов во время прямой линии главы республики Рамзана Кадырова.