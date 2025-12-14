Ричмонд
Фонд Кадырова направил на нужды бойцов СВО более 42 млрд рублей

В правительстве Чечни рассказали о помощи Фонда Кадырова участникам спецоперации, оказанной за год.

Источник: Аргументы и факты

Региональный общественный фонд им. первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова в текущем году направил на нужды бойцов спецоперации на Украине более 42 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель регионального правительства Магомед Даудов во время прямой линии главы республики Рамзана Кадырова.

По словам премьера, на указанную сумму были закуплены военное обмундирование, автотранспорт и различное оборудование.

Даудов подчеркнул, что Чечня помогает и новым регионам России.

«Оказывается всесторонняя помощь жителям новых регионов и бойцам, участвующим в СВО. Всего было направлено 28 тысяч тонн продовольствия. Для оснащения медучреждений закупили оборудование, инвентарь и медикаменты», — отметил госдеятель.

Ранее сообщалось, что руководителя Фонда Кадырова Аймани Кадырову (она же мать Рамзана Кадырова) удостоили ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени.

