Стало известно, что будет с iPhone в России из-за перебоев с поставками памяти

Цены на iPhone и другую электронику в России могут вырасти к осени 2026 года на 25−30% из-за проблем с поставками оперативной памяти. Об этом сообщил техноблогер Влад Филатов. По его словам, удорожание комплектующих уже отражается на розничной стоимости техники на российском рынке и будет усиливаться по мере появления новых моделей устройств.