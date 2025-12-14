Стало известно, что будет с iPhone в России из-за перебоев с поставками памяти

В 2026 году ожидается рост стоимости техники Apple.
Цены на iPhone и другую электронику в России могут вырасти к осени 2026 года на 25−30% из-за проблем с поставками оперативной памяти. Об этом сообщил техноблогер Влад Филатов. По его словам, удорожание комплектующих уже отражается на розничной стоимости техники на российском рынке и будет усиливаться по мере появления новых моделей устройств.
«Apple, конечно же, не исчезнет [с российского рынка]. Здесь в большей степени вопрос ценообразования, поскольку значительное повышение [стоимости] уже наблюдается. Сама Apple может выкупить очень большие объемы памяти, соответственно, цена вырастет», — уверен Филатов. Об этом он рассказал журналистам «Абзац». Блогер считает, что к осени, с выходом новой модели, скорее всего, ожидается рост цен на 25−30%
По оценке эксперта, сложившаяся ситуация на рынке памяти приводит к тому, что производители электроники, включая Apple, сталкиваются с ростом закупочных цен на чипы. Это влияет не только на смартфоны, но и на ноутбуки, телевизоры и прочие «умные» устройства, где используется оперативная память.
Розничные сети и дистрибьюторы компьютерной техники в России уже фиксируют скачок цен на компьютеры, ноутбуки на 10−30% из ‑за подорожания оперативной памяти. Сильнее всего подорожали модели начального и среднего уровня. Ритейлеры пересматривают новогодние акционные предложения: часть моделей выводят из распродаж, по другим сокращают сроки действия скидок, чтобы сократить риск продаж «в минус» при очередном росте закупочной цены.