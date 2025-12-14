В Витебске завершился музыкальный фестиваль имени Соллертинского

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аншлагом на сцене Витебской областной филармонии завершился XXXVI Музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского. В последний день фестиваля прозвучала опера «Сельская честь» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением дирижера Александра Анисимова совместно с белорусскими и итальянскими музыкантами.
Концертное исполнение оперы организовано при поддержке посольства Итальянской Республики в Беларуси. -0-
Фото Александра Хитрова.