FIDE разрешила российским шахматистам выступать с флагом и гимном на турнирах

Напомним, с 2022 года российские шахматисты не допускаются к участию в командных турнирах под эгидой FIDE. В индивидуальных соревнованиях им разрешено выступать, но только под нейтральным флагом.
Ранее женская сборная России по шахматам вернулась на мировую арену с победой, став чемпионкой командного чемпионата мира в Линаресе. В финале россиянки обыграли Азербайджан. Этот титул для них не первый — они уже брали золото в 2021 году, пропустив чемпионат 2023 года из-за запрета совета FIDE.
