FIDE разрешила российским шахматистам выступать с флагом и гимном на турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) на своем Генеральной Ассамблее приняла решение о возвращении российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. По итогам голосования, 61 делегат поддержал данное решение, тогда как 51 высказался против.

Источник: Life.ru

Напомним, с 2022 года российские шахматисты не допускаются к участию в командных турнирах под эгидой FIDE. В индивидуальных соревнованиях им разрешено выступать, но только под нейтральным флагом.

Ранее женская сборная России по шахматам вернулась на мировую арену с победой, став чемпионкой командного чемпионата мира в Линаресе. В финале россиянки обыграли Азербайджан. Этот титул для них не первый — они уже брали золото в 2021 году, пропустив чемпионат 2023 года из-за запрета совета FIDE.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.