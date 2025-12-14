14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты проекта БЕЛТА «Страна говорит» рассказали, сколько людей прошли медицинскую реабилитацию в Беларуси с начала года.
Как конкурсы профмастерства повышают престиж рабочих профессий среди людей с инвалидностью? Льготы и госпрограммы. Как в Беларуси обеспечивают равные возможности, рассказали в Минтруда.
Тема доступности медицинской реабилитации занимает важное место в системе здравоохранения. Система медицинской реабилитации включает несколько ключевых этапов. Первый — лечебно-реабилитационный, который проводится в стационаре после острого периода или во время активного лечения пациента. Далее следуют амбулаторный этап, ранний и поздний стационарные этапы, а также домашний этап реабилитации. Такая структура позволяет индивидуально и дифференцированно подходить к реабилитации. Врач может определить степень и характер нарушений у каждого пациента и направить его в соответствующее учреждение на нужный этап.
За первые 9 месяцев 2025 года медицинская реабилитация была проведена почти 982 тыс. человек, из которых 92 тыс. — люди с инвалидностью различной степени. В эти данные также входят дети с инвалидностью, что показывает масштаб охвата этой услуги.
Важной частью работы является не только практика, но и научно-методическое обеспечение. В рамках государственной научно-технической программы в этом году завершается подпрограмма «Разработать новые методы медицинской реабилитации, проведения медицинских экспертиз, оценки качества оказания медицинской помощи, медицинской экспертизы». За пять лет было создано около 20 инструкций по применению и 26 приказов Министерства здравоохранения, которые регулируют вопросы медико-социальной экспертизы.
Эти документы обязательны к исполнению, что гарантирует внедрение новых подходов в оценке ограничений жизнедеятельности у пациентов. Благодаря этому улучшается качество индивидуальных программ реабилитации. На сегодня в клиническую практику внедрено более 622 актов, касающихся медицинской реабилитации и медико-социальной экспертизы. Кроме того, около 100 актов интегрированы в учебный процесс медицинских вузов, прежде всего в Белорусский государственный медицинский университет.
Таким образом, объединяются практическая и научная стороны, что способствует повышению доступности и качества медицинской реабилитации для населения. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.