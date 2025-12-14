Сколько людей прошли медицинскую реабилитацию в Беларуси с начала года?

Тема доступности медицинской реабилитации занимает важное место в системе здравоохранения. Система медицинской реабилитации включает несколько ключевых этапов. Первый — лечебно-реабилитационный, который проводится в стационаре после острого периода или во время активного лечения пациента. Далее следуют амбулаторный этап, ранний и поздний стационарные этапы, а также домашний этап реабилитации. Такая структура позволяет индивидуально и дифференцированно подходить к реабилитации. Врач может определить степень и характер нарушений у каждого пациента и направить его в соответствующее учреждение на нужный этап.