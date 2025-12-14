В районе Тюмени более сотни домов остались без тепла

В домах отключили отопление из-за газовой араии.
В Тюмени в районе Парфеново 14 декабря произошла газовая авария, из ‑за которой без отопления остались десятки жилых домов. Об отключении газа и проблемах с теплом сообщили в telegram-канале 72.RU. По данным местных жителей, перебои начались утром и к вечеру подача ресурса так и не восстановилась.
«С утра в районе Парфеново нет газа, и очень много домов остались без отопления. Прошло уже десять часов, непонятно, сколько продлится ремонт. Домов точно больше 100 отключено, улица Павлова и переулок Безноскова», — рассказала местная жительница журналистам.
В аварийной службе изданию 72.RU подтвердили, что на газопроводе в районе Парфеново зафиксирована авария. Специалисты ведут раскопки на месте предполагаемого повреждения трубы и ищут причину утечки. Сроки завершения ремонтных работ они назвать не смогли, отметив, что восстановить подачу газа в пострадавшие дома до конца дня, скорее всего, не получится.
URA.RU обратилось за комментарием в «Межрегионгаз». Там сообщили, что газовики оперативно провели ремонтно-восстановительные работы. До 23:00 планируется возобновление газоснабжения.