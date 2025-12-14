В районе Тюмени более сотни домов остались без тепла

В Тюмени в районе Парфеново 14 декабря произошла газовая авария, из ‑за которой без отопления остались десятки жилых домов. Об отключении газа и проблемах с теплом сообщили в telegram-канале 72.RU. По данным местных жителей, перебои начались утром и к вечеру подача ресурса так и не восстановилась.