Кадыров призвал жителей Чечни не зацикливаться на внешнем виде туристов

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, призвал местных жителей не обращать внимание на внешний вид туристов. Об этом он заявил в ходе прямой линии 14 декабря.
«От того, что из них (туристов — прим. ред.) некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде».
Он также отметил, что рост числа туристов приносит пользу региону, и выразил радость в связи с тем, что люди чаще стали выбирать Чечню для отдыха и поездок. В случаях, когда туристы нарушают местные нормы поведения, Кадыров предложил спокойно объяснять им, как следует вести себя в республике.
Магомед Даудов, председатель правительства республики, сообщил, что в 2024 году Чечню посетили 500 тысяч туристов, что на 27,5% больше, чем в предыдущем году.
