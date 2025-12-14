Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров призвал жителей Чечни не зацикливаться на внешнем виде туристов

Кадыров заявил, что для Чечни важен турпоток, а внешность приезжих — не главное.

Источник: Комсомольская правда

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, призвал местных жителей не обращать внимание на внешний вид туристов. Об этом он заявил в ходе прямой линии 14 декабря.

«От того, что из них (туристов — прим. ред.) некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде».

Он также отметил, что рост числа туристов приносит пользу региону, и выразил радость в связи с тем, что люди чаще стали выбирать Чечню для отдыха и поездок. В случаях, когда туристы нарушают местные нормы поведения, Кадыров предложил спокойно объяснять им, как следует вести себя в республике.

Магомед Даудов, председатель правительства республики, сообщил, что в 2024 году Чечню посетили 500 тысяч туристов, что на 27,5% больше, чем в предыдущем году.

Ранее KP.RU сообщил, что Кадыров выразил готовность идти на выборы главы Чечни в следующем году, если на то будет воля президента России и народа.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше