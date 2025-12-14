Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни машин и рабочих чистят ночные улицы Челябинска от снега. Видео

Сотни машин и свыше 200 рабочих ликвидируют последствия снегопада в Челябинске. Они продолжают работать и ночью. Об этом рассказали представители мэрии.

В Челябинске очищают дороги после сильного снегопада.

Сотни машин и свыше 200 рабочих ликвидируют последствия снегопада в Челябинске. Они продолжают работать и ночью. Об этом рассказали представители мэрии.

«На расчистку улично-дорожной сети направлено 203 единицы техники и более 200 рабочих. Сформированные за день снежные валы будут вывозить на полигон. В районах для работы в ночную смену направят 42 снегоуборочные машины, с раннего утра их количество увеличат до 108», — сообщается в telegram-канале горадминистрации.

Уточняется, что в первую очередь от снега очистят подходы к остановкам, проезды к социальным объектам и контейнерным площадкам, а также выезды со дворов. В утренние часы пик усилят работу общественного транспорта: на магистральные маршруты № 2, 18, 34 выйдут дополнительные автобусы, отметили в мэрии Челябинска.