Сотни машин и рабочих чистят ночные улицы Челябинска от снега. Видео

В Челябинске очищают дороги после сильного снегопада.
Сотни машин и свыше 200 рабочих ликвидируют последствия снегопада в Челябинске. Они продолжают работать и ночью. Об этом рассказали представители мэрии.
«На расчистку улично-дорожной сети направлено 203 единицы техники и более 200 рабочих. Сформированные за день снежные валы будут вывозить на полигон. В районах для работы в ночную смену направят 42 снегоуборочные машины, с раннего утра их количество увеличат до 108», — сообщается в telegram-канале горадминистрации.
Уточняется, что в первую очередь от снега очистят подходы к остановкам, проезды к социальным объектам и контейнерным площадкам, а также выезды со дворов. В утренние часы пик усилят работу общественного транспорта: на магистральные маршруты № 2, 18, 34 выйдут дополнительные автобусы, отметили в мэрии Челябинска.