Ростовские пенсионеры будут снимать крупные суммы денег с согласия родственников

С 15 декабря жителям Ростовской области и других регионов при снятии пенсии с карты может потребоваться подтверждение. Об этом сообщил в телеграм-канале Пенсионный фонд России.
Внедрение новых правил призвано защитить пожилых людей от мошенников. Для того, чтобы снять или перевести крупные суммы денег — от 50 тысяч рублей и выше —потребуется дополнительная проверка. Это может быть звонок из банка или подтверждение через мобильное приложение.
При снятии значительных сумм будет действовать «правило второй руки» — банк может запросить согласие родственника или доверенного лица. А еще ввести «период охлаждения» — задержку операции на несколько часов или дней, чтобы исключить мошеннические схемы.
Все банки должны внедрить новые меры защиты до конца года. Планируется, что в 2026-м «правило второй руки» станет стандартом для всех, кто получает пенсию на карту.
