Ростовские пенсионеры будут снимать крупные суммы денег с согласия родственников

Внедрение новых правил призвано защитить пожилых людей от мошенников. Для того, чтобы снять или перевести крупные суммы денег — от 50 тысяч рублей и выше —потребуется дополнительная проверка. Это может быть звонок из банка или подтверждение через мобильное приложение.