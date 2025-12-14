Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в праздники

Ранее член комиссии ОП РФ Евгений Машаров также разъяснял, что все дни новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года подлежат оплате не менее чем в двойном размере, в том числе при почасовой системе оплаты труда. Кроме того, в Госдуме предлагали закрепить для российских пенсионеров ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей.