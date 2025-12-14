Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в праздники

Сотрудники вправе требовать от руководителя двойной оплаты труда, если их рабочие смены выпадают на новогодние праздники.
В России сотрудники вправе требовать от работодателя двойную оплату труда, если их смены приходятся на новогодние и другие нерабочие праздничные дни. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он напомнил, что порядок расчета зарплаты в такие даты закреплен в Трудовом кодексе и обязателен для всех работодателей, кроме оговоренных законом исключений.
«Статья 153 Трудового кодекса регламентирует условие, согласно которому работа в праздники должна быть оплачена в двойном размере. Категория работников, на которых эти правила распространяются с определенными ограничениями, — творческие сотрудники», — уточнил специалист в беседе с изданием «Абзац». Он добавил, что с 2007 года существует специальный перечень профессий, которые могут быть привлечены к работе в праздники, включая новогодние.
Юрист уточнил, что для многих других профессий работодатель не имеет права в одностороннем порядке заставить сотрудника выходить именно в праздничный день, если такой режим заранее не закреплен в трудовом договоре или не включен в сменный график. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов напомнил, что отдельные новогодние выплаты возможны сверх оклада и праздничной доплаты.
Ранее член комиссии ОП РФ Евгений Машаров также разъяснял, что все дни новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года подлежат оплате не менее чем в двойном размере, в том числе при почасовой системе оплаты труда. Кроме того, в Госдуме предлагали закрепить для российских пенсионеров ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей.