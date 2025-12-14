Ричмонд
Делегаты Генассамблеи FIDE проголосовали за допуск россиян под флагом РФ

Делегаты Генассамблеи FIDE проголосовали за отмену всех ограничений, однако потом они поддержали допуск шахматистов в нейтральном статусе. Окончательного решения пока нет.

Источник: Аргументы и факты

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов.

Окончательное решение пока не принято.

В ходе голосования 61 из 112 делегатов (54,46%) поддержал снятие ограничений и допуск шахматистов их РФ и Белоруссии до всех мероприятий FIDE с использованием всех национальных символов. Против проголосовал 51 делегат (45,54%). 14 делегатов воздержались, еще 15 не участвовали в голосовании или их голоса были признаны недействительными.

Между тем впоследствии большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом.

Ранее в FIDE предложили допустить российских шахматистов к командным турнирам.