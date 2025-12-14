Делегаты Генассамблеи FIDE проголосовали за допуск россиян под флагом РФ

В ходе голосования 61 из 112 делегатов (54,46%) поддержал снятие ограничений и допуск шахматистов их РФ и Белоруссии до всех мероприятий FIDE с использованием всех национальных символов. Против проголосовал 51 делегат (45,54%). 14 делегатов воздержались, еще 15 не участвовали в голосовании или их голоса были признаны недействительными.