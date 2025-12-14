«Так не принято»: Кадыров призвал чеченцев не зацикливаться на внешности туристов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что жителям региона не стоит слишком внимательно рассматривать внешний вид туристов. С таким призывом он выступил в ходе прямой линии в воскресенье, 14 декабря.
— Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде, — отметил чеченский лидер.
Он отметил, что чеченцы рады принимать всех гостей. Вместе с тем Кадыров рекомендовал вежливо объяснять приезжим, если их поведение слишком вызывающее, что в регионе «так не принято».
А между тем регион действительно очень популярен. Более 400 тысяч туристов и экскурсантов посетили Чеченскую Республику в 2024 году. Об этом рассказал директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов Министерства ЧР по туризму Меда Атиев. Корреспондент «Вечерней Москвы» рассказывает, как сам отдыхал в этом регионе, плавал в горных реках и узнавал много нового.