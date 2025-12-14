Ричмонд
Погибшего главу Реутова Филиппа Науменко похоронят 15 декабря

Науменко похоронят на Николо-Архангельском кладбище Реутова 15 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с Филиппом Науменко, бывшим главой Реутова, пройдет 15 декабря на Николо-Архангельском кладбище. Гражданская панихида и отпевание состоятся перед похоронами, о чем сообщает официальный телеграм-канал городской администрации.

По информации администрации наукограда, церемония прощания пройдет в Троицком храме города 15 декабря с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Адрес храма: улица Победы, 3.

Филипп Науменко возглавлял Реутов с 2023 года, а до этого работал в Балашихе, где с 2017 года занимал должность заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности. Ему исполнилось бы 40 лет 28 декабря.

Ранее KP.RU сообщил, что Науменко скончался после ДТП, произошедшего 7 декабря в Навашинском районе Нижегородской области, в результате которой глава Реутова получил тяжелые травмы. Причиной смерти стал отек головного мозга.