«Значительно изменилась»: политолог о национальной стратегии США, предложенной президентом Дональдом Трампом

Национальная стратегия США при Дональде Трампе значительно изменилась по сравнению с той, что была предложена, например, Бараком Обамой в 2015 году. Елена Пономарева отметила, что нынешняя администрация Белого дома назвала ее дорожной картой, которая «позволит Америке оставаться величайшей и самой успешной страной в истории человечества и оплотом свободы на земле». При этом доминирование страны на мировом пространстве является для США непреложным. «Чтобы быть величественной, самой сильной, могучей и так далее, нужно сделать определенные действия в отношении мира в целом, потому что Америка, в общем-то, и сложилась как могущественная держава, используя ресурсы всего мира, других государств. И она вышла на первые позиции мировой политики после двух мировых войн, то есть уничтожив еще своих конкурентов. Конечно, стратегия Барака Обамы (напомню, она была принята в 2015 году) существенно отличается от того, что мы спустя 10 лет сейчас наблюдаем. Но вопрос, который задал Обама и его советники, заключался в следующем: “Вопрос не в том, должна или не должна Америка лидировать, а в том, как мы должны лидировать”. И Трамп, по сути дела, отвечает на вопрос, как они должны лидировать и как они будут менять себя и мир этой новой стратегией», — отметила политолог.