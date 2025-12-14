«Значительно изменилась»: политолог о национальной стратегии США, предложенной президентом Дональдом Трампом

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и доминирование через силу, окончание эры миграции — что определено в национальной стратегии США, предложенной президентом Дональдом Трампом, пояснила в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева.
Национальная стратегия США при Дональде Трампе значительно изменилась по сравнению с той, что была предложена, например, Бараком Обамой в 2015 году. Елена Пономарева отметила, что нынешняя администрация Белого дома назвала ее дорожной картой, которая «позволит Америке оставаться величайшей и самой успешной страной в истории человечества и оплотом свободы на земле». При этом доминирование страны на мировом пространстве является для США непреложным. «Чтобы быть величественной, самой сильной, могучей и так далее, нужно сделать определенные действия в отношении мира в целом, потому что Америка, в общем-то, и сложилась как могущественная держава, используя ресурсы всего мира, других государств. И она вышла на первые позиции мировой политики после двух мировых войн, то есть уничтожив еще своих конкурентов. Конечно, стратегия Барака Обамы (напомню, она была принята в 2015 году) существенно отличается от того, что мы спустя 10 лет сейчас наблюдаем. Но вопрос, который задал Обама и его советники, заключался в следующем: “Вопрос не в том, должна или не должна Америка лидировать, а в том, как мы должны лидировать”. И Трамп, по сути дела, отвечает на вопрос, как они должны лидировать и как они будут менять себя и мир этой новой стратегией», — отметила политолог.
Елена Пономарева пояснила, какие моменты изложены в национальной стратегии Трампа. «Мир через силу, лидерство с позиции силы, даже так целый блок в стратегии называется. Склонность, с одной стороны, к невмешательству в дела других государств, — подчеркнула профессор МГИМО, — но это не значит, что это всегда будет работать. “Мы склоняемся, но мы можем вмешаться”. Гибкий реализм. Мы знаем, что, в принципе, традиции реализма, восходящие к Генри Киссинджеру и другим сторонникам-реалистам, заключаются в том, что нужно оценивать свои возможности, ресурсы и свои задачи. Но это гибкий реализм. Дальше что для нас важно в переформатировании мира, которым будет заниматься Америка? Это главенство государств на международной арене и в международной системе. А это о чем говорит? То есть это привет прежде всего Европейскому союзу. Кстати, в стратегии часто упоминается: “Нам нужны новые региональные лидеры, мы за суверенитет”. Это класс. Для нас это очень важное замечание. И если вы будете стараться работать именно с государствами, а не над национальными, погрязшими в коррупции, бюрократизме, преследовании корыстных интересов структурами, — замечательно».
Елена Пономарева акцентировала внимание, что также в национальной стратегии США говорится о направлениях внутренней политики, например, это поддержка рабочих, соблюдение прав и свобод американцев. «Опять же, а как поддержать американского рабочего? “Давайте пошлины введем против всех наших конкурентов”, что, собственно, Трамп уже и сделал. Дальше — справедливость и конкуренция. Классно! “Но для наших предприятий, американских, — говорит Трамп, — а не для ваших”, — отметила политолог.
Еще один важный пункт в этой стратегии — работа с мигрантами и завершение эры повальной миграции. «Речь идет о том, что отношение к миграции становится неким порядкоустанавливающим элементом, — пояснила профессор МГИМО и добавила, что администрация Белого дома считает своим противником всех, кто миграцию поддерживает. — Под борьбу с неконтролируемой миграцией подверстывается и мир через силу».
Политолог подчеркнула, что таким образом обозначается вопрос суверенитета. «То есть получается, что центральным элементом суверенитета и критерием принадлежности к “правильному” лагерю является контроль за перемещением людей. А соответственно, это за собой тянет криминалитет, наркотрафик и другие связанные с этим сферы деятельности. В то же время это контроль над транспортными коридорами. Это тоже важно», — считает политолог.
Елена Пономарева подвела итог, что обозначенная стратегия не меняет в корне политику США, а детализирует ее. «Это некоторые тактические или даже, можно сказать, структурные изменения видения ситуации, потому что системные изменения еще далеко», — заметила профессор. -0-