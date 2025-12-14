Ричмонд
FIDE проголосовало за допуск российских шахматистов к турнирам с флагом и гимном

Шахматисты из России решением генеральной ассамблеи FIDE могут получить право участвовать в турнирах без ограничений, под российским флагом и с гимном.

Решение будет принято после того как делегаты вернутся с перерыва.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году. Через три года шахматисток допустили до участия в командном ЧМ в нейтральном статусе.

