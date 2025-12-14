Ричмонд
Американский фигурист-чемпион Малинин высказался о россиянах

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин записал видеообращение к российским танцорам на льду Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из США Илья Малинин записал видеообращение к российским танцорам на льду Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. Видео опубликовано в Telegram-канале команды танцоров.

Малинин, недавно победивший в финале Гран-при с рекордными семью четверными прыжками, пожелал россиянам удачи на предстоящем чемпионате страны.

«Василиса и Максим, слышал, вы будете участвовать в чемпионате. Как вы знаете, я болею за вас. Желаю вам всего наилучшего и удачи!» — сказал фигурист.

Малинину 21 год, он является фаворитом на предстоящей Олимпиаде в мужском одиночном катании. Малинин родился в США в семье российских и узбекистанских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.