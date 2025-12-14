В Чёрном море за 3 дня произошло свыше 30 землетрясений

«Сложно говорить о прогнозах. Наблюдаем, изучаем и не забываем о том, что для людей опасность представляют не землетрясения, а здания, и всегда нужно помнить, как себя вести в таких ситуациях», — сказала Бондарь в беседе с ТАСС.