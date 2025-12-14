Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чёрном море за 3 дня произошло свыше 30 землетрясений

В районе Севастополя фиксируют землетрясения магнитудой до 4,5.

Источник: Аргументы и факты

За последние три дня в Чёрном море у побережья Севастополя зафиксировано более 30 землетрясений различной магнитуды. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

С 12 по 14 декабря сейсмическая станция Крыма зафиксировала 32 толчка. Все они исходили из одного очага, расположенного на глубине 3−5 км в 11 км от берега. По предварительным данным, интенсивность подземных толчков на побережье достигала 4−4,5 балла.

12 декабря в 20:13 мск жители Севастополя ощутили первое землетрясение, за которым последовали 16 слабых афтершоков. 13 декабря было зафиксировано 6, а 14 декабря 9 новых толчков.

«Сложно говорить о прогнозах. Наблюдаем, изучаем и не забываем о том, что для людей опасность представляют не землетрясения, а здания, и всегда нужно помнить, как себя вести в таких ситуациях», — сказала Бондарь в беседе с ТАСС.

Ранее о землетрясении магнитудой 3,1 информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Накануне стало известно о землетрясении магнитудой 5,8 на Аляске.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше