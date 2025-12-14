В Чёрном море за 3 дня произошло свыше 30 землетрясений

За последние три дня в Чёрном море у побережья Севастополя зафиксировано более 30 землетрясений различной магнитуды. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
С 12 по 14 декабря сейсмическая станция Крыма зафиксировала 32 толчка. Все они исходили из одного очага, расположенного на глубине 3−5 км в 11 км от берега. По предварительным данным, интенсивность подземных толчков на побережье достигала 4−4,5 балла.
12 декабря в 20:13 мск жители Севастополя ощутили первое землетрясение, за которым последовали 16 слабых афтершоков. 13 декабря было зафиксировано 6, а 14 декабря 9 новых толчков.
«Сложно говорить о прогнозах. Наблюдаем, изучаем и не забываем о том, что для людей опасность представляют не землетрясения, а здания, и всегда нужно помнить, как себя вести в таких ситуациях», — сказала Бондарь в беседе с ТАСС.
Ранее о землетрясении магнитудой 3,1 информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Накануне стало известно о землетрясении магнитудой 5,8 на Аляске.