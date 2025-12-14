Ричмонд
Появились новые подробности о пропавших свердловских туристах в Прикамье

Изначально в группе, которая отправилась кататься на снегоходах у горы Ослянка, было 15 человек. Двое из них вернулись на базу к точке сбора. Информация об этом появилась в telegram.

Двое из группы вернулись к точке сбора.

«Изначально на маршрут отправились 15 человек. Двое из них вернулись на базу», — передает telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что компания друзей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась к самой высокой горе Среднего Урала, чтобы покататься на снегоходах. Группа перестала выходить на связь и не вернулась к точке сбора. Сейчас ведутся поиски, однако они осложняются погодными условиями.