Появились новые подробности о пропавших свердловских туристах в Прикамье

Ранее стало известно, что компания друзей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась к самой высокой горе Среднего Урала, чтобы покататься на снегоходах. Группа перестала выходить на связь и не вернулась к точке сбора. Сейчас ведутся поиски, однако они осложняются погодными условиями.