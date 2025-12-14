Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года»

Ранее сообщалось, что в России началось голосование за звание молодёжной столицы 2026 года. Жители могут поддержать свой город на портале «Госуслуги» до 19 декабря, голосуя за любой регион, кроме своего собственного. В финале участвуют Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард, Томск и Челябинск, который в настоящее время входит в тройку лидеров. Победитель, который будет объявлен 22 декабря, получит приоритетное право на проведение федеральных молодёжных мероприятий и поддержку Росмолодёжи.