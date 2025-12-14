Певица Натали рассказала о трагической смерти трех членов семьи

Певица Натали рассказала о трагической смерти трех членов своей семьи. По ее словам, она, ее мама и свекровь почти одновременно похоронили мужей.
Выступая в шоу Андрея Малахова, Натали обратилась к гостю программы — турецкому актёру Эмре Алтугу. Она поблагодарила его за то, что сериал с его участием стал поддержкой для её родных в трудное время.
По словам певицы, беда пришла в ее семью два года назад. Супруг Натали, продюсер Александр Рудин, скончался из-за осложнений после коронавируса.
«Мы три женщины — мама, я и свекровь — остались без мужей. Пока я занималась налаживанием жизни по всем фронтам, вы моей маме скрасили жизнь», — призналась артистка.
Сериал «Зимородок» с Алтугом, по словам Натали, увлёк всю семью, включая её младшего сына. Певица одна воспитывает троих детей. Справиться с потерей мужа и вернуться на сцену ей помог психолог.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.