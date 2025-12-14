Предновогодний Минск украшают огни 335 км гирлянд и 629 световых фигур

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск к Рождеству и Новому году украсили 335 км гирлянд и 629 световых объемных фигур. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель директора — главный инженер УП «Мингорсвет» Евгений Стаселович, сообщает БЕЛТА.
«На сегодняшний день на балансе предприятия “Мингорсвет” — 335 км гирлянд, 629 световых объемных фигур. В этом году прирост составил более 30 км гирлянд. Можно сказать, что 700 тыс. кВт в час потребляет праздничная иллюминация в Минске», — заметил Евгений Стаселович.
В столице вся праздничная иллюминация является светодиодной. Внедрять светодиоды для этого начали ориентировочно 15 лет назад. «Если сравнивать лампочку накаливания, которая раньше была, она потребляла 15−25 Вт (одна единица). На сегодняшний день целый метр гирлянды потребляет меньше 1 Вт», — привел для сравнения цифры замдиректора «Мингорсвета».-0-