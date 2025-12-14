Предновогодний Минск украшают огни 335 км гирлянд и 629 световых фигур

В столице вся праздничная иллюминация является светодиодной. Внедрять светодиоды для этого начали ориентировочно 15 лет назад. «Если сравнивать лампочку накаливания, которая раньше была, она потребляла 15−25 Вт (одна единица). На сегодняшний день целый метр гирлянды потребляет меньше 1 Вт», — привел для сравнения цифры замдиректора «Мингорсвета».-0-