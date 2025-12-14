Ричмонд
Российских шахматистов допустили до международных соревнований с флагом и гимном

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским шахматистам участвовать в командных и личных международных турнирах с использованием национальной символики. Соответствующее решение было принято на заседании генеральной ассамблеи: за допуск российских игроков проголосовали 61 делегат, тогда как 51 выступил против.

Ранее, в 2022 году, FIDE запретила российским и белорусским шахматистам выступать под флагом и гимном своих стран, позволяя участвовать только под флагами ФШР, БШФ или самой федерации.

В 2025 году FIDE разрешила спортивным сборным России в юношеских и паралимпийских категориях выступать в нейтральном статусе, а в июле женская сборная получила право принимать участие в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.

1 декабря Международный олимпийский комитет сообщил, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник согласились участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Спортсмены стали первыми представителями страны, допущенными на Олимпиаду.

Еще в июне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований по 31 дисциплине, отметив, что «лед тронулся».

