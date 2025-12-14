Завораживающие кадры: «Роскосмос» показал фото заснеженных гор Памира с МКС

На кадрах видна сложная сеть хребтов и долин, покрытых снегом. Ландшафт напоминает гигантский узор, словно природа вышила на поверхности Земли огромный ковёр из линий и оттенков. Контраст света и тени подчёркивает рельеф, а масштабы гор становятся особенно наглядными — именно так Памир видят лишь единицы, находясь за пределами атмосферы.
Ранее учёным удалось зафиксировать на видео так называемую «чёрную» вспышку. В результате взрыва на Солнце облако плотного холодного водорода было разорвано и рассеяно по солнечному диску на расстояние около миллиона километров.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.