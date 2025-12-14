Завораживающие кадры: «Роскосмос» показал фото заснеженных гор Памира с МКС

На кадрах видна сложная сеть хребтов и долин, покрытых снегом. Ландшафт напоминает гигантский узор, словно природа вышила на поверхности Земли огромный ковёр из линий и оттенков. Контраст света и тени подчёркивает рельеф, а масштабы гор становятся особенно наглядными — именно так Памир видят лишь единицы, находясь за пределами атмосферы.