Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкономики рассказало о появлении зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов

Минэкономики: зарядные станции для электромобилей появятся во дворах жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Беларуси Юрий Иванов рассказал в эфире телеканала СТВ о появлении зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов.

Комментируя указ президента Беларуси Александра Лукашенко, который продлил основные льготы для электромобилей до конца 2028 года, представитель Минэкономики заметил:

«Основное нововведение у нас в Указе — это появление второго государственного оператора. Теперь это “Белтелеком”, и его роль — развивать медленные зарядные станции».

Юрий Иванов напомнил о предыдущем тренде на развитие быстрых зарядных станций для обеспечения зарядки между городами на основных заправочных станциях.

«Теперь задача стоит обеспечить зарядными станциями и придворовые территории, где непосредственно размещаются люди», — сказал эксперт.

Таким образом, появление зарядных станций для электромобилей стоит ожидать во дворах жилых домов.

Тем временем сенатор Михаил Русый сказал, какие слова могут запретить на вывесках торговых объектов Беларуси, а также добавил, что есть предложения ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси.

А Белстат сказал, сколько тратит семья в Минске в месяц.

Еще в Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше