Минэкономики рассказало о появлении зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов

Начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Беларуси Юрий Иванов рассказал в эфире телеканала СТВ о появлении зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов.
Комментируя указ президента Беларуси Александра Лукашенко, который продлил основные льготы для электромобилей до конца 2028 года, представитель Минэкономики заметил:
«Основное нововведение у нас в Указе — это появление второго государственного оператора. Теперь это “Белтелеком”, и его роль — развивать медленные зарядные станции».
Юрий Иванов напомнил о предыдущем тренде на развитие быстрых зарядных станций для обеспечения зарядки между городами на основных заправочных станциях.
«Теперь задача стоит обеспечить зарядными станциями и придворовые территории, где непосредственно размещаются люди», — сказал эксперт.
Таким образом, появление зарядных станций для электромобилей стоит ожидать во дворах жилых домов.
