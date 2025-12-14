Челябинск стал обладателем звания «Культурная столица 2027 года»

Обладателем звания «Культурная столица 2027 года» стал Челябинск. В Москве прошла торжественная церемония подведения итогов федерального конкурса среди городов России.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность в том, что все российские города будут и культурными, и молодежными столицами. В каждом городе все должно быть, как в столице, так как везде живут наши люди, заявил он, подчеркнув, что Челябинск достойно проведет «Культурную столицу».
В своем Telegram-канале Текслер поздравил челябинцев с победой и побдагодарил всех, кто поддержал Челябинск в этом конкурсе.
Отметим, что в финал конкурса, кроме Челябинска, прошли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск.
В 2025 году культурной столицей является Грозный, а в 2026 году такой статус получит Омск.