Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинск стал обладателем звания «Культурная столица 2027 года»

Челябинск стал культурной столицей 2027 года. Объявлен победитель федерального конкурса среди российских городов.

Источник: Аргументы и факты

Обладателем звания «Культурная столица 2027 года» стал Челябинск. В Москве прошла торжественная церемония подведения итогов федерального конкурса среди городов России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность в том, что все российские города будут и культурными, и молодежными столицами. В каждом городе все должно быть, как в столице, так как везде живут наши люди, заявил он, подчеркнув, что Челябинск достойно проведет «Культурную столицу».

В своем Telegram-канале Текслер поздравил челябинцев с победой и побдагодарил всех, кто поддержал Челябинск в этом конкурсе.

Отметим, что в финал конкурса, кроме Челябинска, прошли Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск.

В 2025 году культурной столицей является Грозный, а в 2026 году такой статус получит Омск.