Челябинск стал обладателем звания «Культурная столица 2027 года»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность в том, что все российские города будут и культурными, и молодежными столицами. В каждом городе все должно быть, как в столице, так как везде живут наши люди, заявил он, подчеркнув, что Челябинск достойно проведет «Культурную столицу».