В Тюмени в несколько раз вырос спрос на организаторов праздников

Интерес к комплексным услугам по организации праздников за год вырос в 2,7 раза.
В Тюменской области набирает обороты предпраздничный сезон: жители активно планируют новогодние мероприятия — от корпоративных вечеринок до семейных торжеств. Эксперты «Авито Услуг» рассказали URA.RU, что это заметно стимулирует спрос на профессионалов ивент‑индустрии. Особенно востребованными стали комплексные услуги по организации мероприятий.
«Самый значительный подъем за год показали услуги по организации мероприятий под ключ — интерес к ним вырос в 2,7 раза. Такой результат отражает стремление все чаще доверять подготовку события профессионалам, которые берут на себя сценарий, координацию, работу с подрядчиками и проведение программы», — сообщили аналитики.
Динамично растет и спрос на отдельных исполнителей: ведущие стали популярнее на 85 %, танцоры — на 76 %, а видеографы — на 53 %. Фотографы и диджеи также не остаются без заказов: их услуги выбрали на 36 % и 18 % чаще соответственно. Аналогичная тенденция наблюдается в УрФО, где организация мероприятий под ключ показала рост в 2,8 раза.