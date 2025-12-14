В Тюмени в несколько раз вырос спрос на организаторов праздников

Динамично растет и спрос на отдельных исполнителей: ведущие стали популярнее на 85 %, танцоры — на 76 %, а видеографы — на 53 %. Фотографы и диджеи также не остаются без заказов: их услуги выбрали на 36 % и 18 % чаще соответственно. Аналогичная тенденция наблюдается в УрФО, где организация мероприятий под ключ показала рост в 2,8 раза.