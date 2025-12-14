Названы самые выгодные для отпуска месяцы

Отпуск в 2026 году лучше брать в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре.
В 2026 году самыми выгодными для отпуска месяцами станут июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. На это обратили внимание аналитики, проанализировав стандартный производственный график в России с учетом переносов выходных и государственных праздников.
«С финансовой точки зрения выгода отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем ниже стоимость одного рабочего дня и тем спокойнее отпуск отражается на доходах», — пояснили журналисты издания «Постньюс». По данным авторов материала, абсолютным лидером станет июль. В нем заложено 23 рабочих дня — это максимум за весь 2026 год. Из-за этого средняя стоимость одного рабочего дня в июле будет минимальной, а даже двухнедельный отпуск почти не скажется на сумме ежемесячного дохода, особенно для сотрудников с фиксированным окладом.
На втором месте по выгоде идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев календарем предусмотрено по 22 рабочих дня. В апреле нет длинных праздников и переносов, поэтому график остается ровным, без резких разрывов, что удобно для тех, кто планирует отдых заранее и не хочет уменьшения в зарплате.
Сентябрь также проходит без государственных праздников и позволяет продлить летний сезон, избежать туристического пика и сохранить стабильный доход. В октябре, где запланировано 22 рабочих дня и девять выходных, праздничных пауз нет, что упрощает расчет отпускных и делает распределение отдыха более равномерным в течение года.
Декабрь, несмотря на близость новогодних выходных и перенос выходного дня на 31 число, тоже остается выгодным: отпуск в первой половине месяца мало влияет на зарплату, а конец декабря потребует более точного планирования, чтобы избежать лишних потерь в доходах.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров пояснял, что для максимальной суммы отпускных в 2026 году выгоднее выбирать месяцы с наибольшим числом рабочих дней. На основании производственного календаря Минтруда он отмечал, что отпуск в такие периоды повышает размер выплат, так как рассчитывается исходя из среднего заработка и количества календарных дней.