Названы самые выгодные для отпуска месяцы

«С финансовой точки зрения выгода отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем ниже стоимость одного рабочего дня и тем спокойнее отпуск отражается на доходах», — пояснили журналисты издания «Постньюс». По данным авторов материала, абсолютным лидером станет июль. В нем заложено 23 рабочих дня — это максимум за весь 2026 год. Из-за этого средняя стоимость одного рабочего дня в июле будет минимальной, а даже двухнедельный отпуск почти не скажется на сумме ежемесячного дохода, особенно для сотрудников с фиксированным окладом.