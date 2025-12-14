Экс-боец UFC дос Сантос бесследно исчез во время купания в Амазонке

По данным издания, 45-летний экс-спортсмен вошёл в реку около 10 утра в субботу и больше его никто не видел. Инцидент произошёл на опасном участке реки, где под песком скрывается резкое углубление. Известно, что дос Сантос не умел плавать, и, вероятно, при нырянии попал в подводную «яму».