Экс-боец UFC дос Сантос бесследно исчез во время купания в Амазонке

Не умеющий плавать бразильский спортсмен решил войти в Амазонку и пропал без вести.

Источник: Аргументы и факты

Бывший боец UFC Джеронимо дос Сантос пропал без вести во время купания в реке Рио-Негро — крупнейшем левом притоке Амазонки. Об этом пишет бразильский портал Lance.

По данным издания, 45-летний экс-спортсмен вошёл в реку около 10 утра в субботу и больше его никто не видел. Инцидент произошёл на опасном участке реки, где под песком скрывается резкое углубление. Известно, что дос Сантос не умел плавать, и, вероятно, при нырянии попал в подводную «яму».

Поисково-спасательные работы начались в тот же день, однако тело бразильца до сих пор не найдено.

В профессиональной карьере дос Сантоса 44 победы, 25 поражений и одна ничья в ММА. Он проводил бои с известными российскими бойцами Иванрм Штырковым, Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Ранее сообщало о гибели жителя Челябинской области и его 13-летнего сына. Их тела нашли в водоёме возле поселка Песчанка.