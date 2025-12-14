Суровой зимы пока не ожидается: Всю неделю жителей Молдовы ждут плюсовые температуры — до +7 градусов

Самое время рассказать о погодке на завтра, 15 декабря. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам предвещают до трех градусов выше ноля, утром столбик термометра отпустится еще на градус.
Днем потеплеет до +7 градусов. Нас ждет переменная облачность и отсутствие осадков. Вечером ожидается до 5 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Вот какая погода нас ждет в ближайшие дни. Фото: соцсети.
В ближайшие дни погода существенно не изменится.
