Суровой зимы пока не ожидается: Всю неделю жителей Молдовы ждут плюсовые температуры — до +7 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на понедельник, 15 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 15 декабря. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам предвещают до трех градусов выше ноля, утром столбик термометра отпустится еще на градус.

Днем потеплеет до +7 градусов. Нас ждет переменная облачность и отсутствие осадков. Вечером ожидается до 5 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.

Вот какая погода нас ждет в ближайшие дни. Фото: соцсети.

В ближайшие дни погода существенно не изменится.

