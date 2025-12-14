В Центробанке дали важный совет россиянам для комфортной старости

Россиянм следует копить финансовую подушку к старости, так как пенсионных баллов им не хватит.
Россиянам необходимо заранее формировать личный капитал и финансовую подушку безопасности, так как минимальный уровень пенсионных баллов не обеспечивает даже прожиточного минимума. Об этом рассказала финансист, экономист, инвестиционный советник Банка России Юлия Кузнецова. По ее словам, система страховой пенсии дает только базовую поддержку, поэтому планировать доходы в старости нужно самостоятельно.
«Достижение финансового спокойствия после 60 лет возможно только через личную финансовую стратегию. Эта стратегия должна быть основана на самостоятельном формировании капитала и создании подушки безопасности, что означает переход от пассивной зависимости от баллов к активным финансовым решениям и планированию собственного будущего», — дала совет Кузнецова ее слова передают «Финансы Mail».
Эксперт объяснила, что формальный порог в 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) дает слишком низкую выплату. В этом случае пенсия примерно составит всего 13 278 рублей в месяц. Для того чтобы пенсия составляла хотя бы чуть более 25 тысяч рублей, необходимо накопить около 111 пенсионных балла.
Ранее власти реформировали пенсионную систему, привязав страховую пенсию к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и постепенно повышая пенсионный возраст до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028 году. В 2025 году фиксированная часть пенсии составляет 8 907,70 рубля, один пенсионный балл — 145,69 рубля, а минимальный порог в 30 ИПК дает лишь базовую выплату. Эксперты также отмечают, что отсрочка выхода на пенсию и продолжение работы позволяют существенно увеличить ИПК и будущие выплаты.