В Центробанке дали важный совет россиянам для комфортной старости

Ранее власти реформировали пенсионную систему, привязав страховую пенсию к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и постепенно повышая пенсионный возраст до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028 году. В 2025 году фиксированная часть пенсии составляет 8 907,70 рубля, один пенсионный балл — 145,69 рубля, а минимальный порог в 30 ИПК дает лишь базовую выплату. Эксперты также отмечают, что отсрочка выхода на пенсию и продолжение работы позволяют существенно увеличить ИПК и будущие выплаты.