«Мингорсвет»: один час праздничной иллюминации в Минске стоит 550 рублей

Первый заместитель директора — главный инженер «Мингорсвета» Евгений Стаселович сказал в эфире телеканала СТВ, что один час праздничной иллюминации в Минске стоит в среднем 550 рублей.
«Час потребления иллюминации в среднем составляет 550 белорусских рублей», — отметил Стаселович.
Также специалист привел еще ряд фактов. Так, на балансе «Мингорсвета» 335 километров гирлянд, а еще 629 световых объемных фигур.
«В этом году прирост составил более 30 километров гирлянд», — уточнил первый замдиректора «Мингорсвета».
По его словам, праздничная иллюминация в Минске потребляет 700 тысяч киловатт электроэнергии в час. К слову, вся она светодиодная, процесс внедрения которых начался еще полтора десятка лет тому назад.
«Если сравнивать лампочку накаливания, которая раньше была — она потребляла 15 ватт, 25 ватт одна единица. Сегодня целый метр гирлянды потребляет меньше ватта», — привел факты Евгений Стаселович.
