«Мингорсвет»: один час праздничной иллюминации в Минске стоит 550 рублей

«Мингорсвет» подсчитал, один час праздничной иллюминации в Минске стоит 550 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель директора — главный инженер «Мингорсвета» Евгений Стаселович сказал в эфире телеканала СТВ, что один час праздничной иллюминации в Минске стоит в среднем 550 рублей.

«Час потребления иллюминации в среднем составляет 550 белорусских рублей», — отметил Стаселович.

Также специалист привел еще ряд фактов. Так, на балансе «Мингорсвета» 335 километров гирлянд, а еще 629 световых объемных фигур.

«В этом году прирост составил более 30 километров гирлянд», — уточнил первый замдиректора «Мингорсвета».

По его словам, праздничная иллюминация в Минске потребляет 700 тысяч киловатт электроэнергии в час. К слову, вся она светодиодная, процесс внедрения которых начался еще полтора десятка лет тому назад.

«Если сравнивать лампочку накаливания, которая раньше была — она потребляла 15 ватт, 25 ватт одна единица. Сегодня целый метр гирлянды потребляет меньше ватта», — привел факты Евгений Стаселович.

Тем временем Минэкономики рассказало о появлении зарядных станций для электромобилей во дворах жилых домов.

Также сенатор Михаил Русый сказал, какие слова могут запретить на вывесках торговых объектов Беларуси, а также добавил, что есть предложения ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси.

А Белстат сказал, сколько тратит семья в Минске в месяц.

Еще в Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе.