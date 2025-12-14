Туристы из Екатеринбурга пропали в заснеженных горах Пермского края: онлайн-трансляция

Поиски идут вторые сутки.
Около горы Ослянка пропали 13 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Ребята отправились кататься на снегоходах, но не вернулись к точке сбора. Поиски идут вторые сутки. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
23:31 Группа перестала выходить на связь 13 декабря. В регионе, где были пропавшие, очень нестабильная погода.
23:34 Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС Пермского края, к поискам привлечены 22 спасателя. Ранее цифра была 12 человек.
23:41 Изначально группа состояла из 15 человек. Двое вернулись на базу, а поиски оставшихся идут вторые сутки.