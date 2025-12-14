Туристы из Екатеринбурга пропали в заснеженных горах Пермского края: онлайн-трансляция

Около горы Ослянка пропали 13 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Ребята отправились кататься на снегоходах, но не вернулись к точке сбора. Поиски идут вторые сутки. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.