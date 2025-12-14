Ричмонд
«Тяжело все это»: Ефремов перестал общаться с Иваном Охлобыстиным после тюрьмы

Актер Михаил Ефремов после выхода из тюрьмы по УДО возвращается к привычной жизни. Однако произошедшей с ним оставило отпечаток и на его круге общения. Например, он практически не общается с актером Иваном Охлобыстиным, давним другом которого он является.

— Да, он полон энергии, он должен делать спектакль. Это то, что я знаю. Но он очень дистанцировался, по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело все это. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом, — рассказал Охлобыстин в интервью StarHit.

Актеров связывает не только многолетняя дружба, но и то, что Евремов является крестным отцом старшей дочери Охлобыстина.

Тем не менее сам Ефремов возвращается к работе в театре. Ранее стало известно, что он стал актером театра «Мастерская 12», художественным руководителем которого выступает советский режиссер Никита Михалков. Режиссер рассказал, что артист обратился к нему с вопросом о возможности продолжить свою деятельность в его театре.

Еще 4 сентября российский актер, сын Ефремова, Никита рассказал, что его отец чувствует себя хорошо и «потихоньку готовится к работе». При этом артист отметил, что Ефремов устал от внимания прессы.