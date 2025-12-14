Ричмонд
Мужчина выжил после столкновения с поездом благодаря врачам ХМАО

Сургутские врачи успешно спасли жизнь молодого мужчины, который получил множественные тяжелые травмы после столкновения с поездом. Об этом сообщил директор депздрава Югры Роман Паськов. По его словам, мужчина выжил благодаря тому, что удар поезда отбросил его в сторону от движения состава.

При столкновении с поездом мужчину с силой отбросило в сторону.

«В больницу экстренно доставили 24-летнего мужчину после происшествия на железнодорожных путях. По сути, он выжил благодаря счастливой траектории — в момент контакта с поездом его отбросило в сторону. Но силы удара хватило, чтобы вызвать тяжелейшую сочетанную травму», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.

В острый период команда Сургутского травмцентра оперативно провела комплекс жизненно важных вмешательств. Ключевым этапом стала первичная стабилизация костей таза — это снизило нагрузку на организм и позволило подготовить пациента к последующим операциям.