Мужчина выжил после столкновения с поездом благодаря врачам ХМАО

Сургутские врачи успешно спасли жизнь молодого мужчины, который получил множественные тяжелые травмы после столкновения с поездом. Об этом сообщил директор депздрава Югры Роман Паськов. По его словам, мужчина выжил благодаря тому, что удар поезда отбросил его в сторону от движения состава.